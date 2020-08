Stand: 20.08.2020 07:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

28-Jährige stirbt bei Unfall auf B3 nahe Alfeld

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 3 bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist in der Nacht zu Donnerstag eine 28-jährige Frau gestorben. Nach ersten Informationen der Polizei waren an dem Unfall zwischen den Ortsteilen Dehnsen und Godenau zwei Autos beteiligt, der Unfallhergang ist aber noch unklar. Der 19-jährige Fahrer des einen Wagens wurde schwer verletzt, seine 28 Jahre alte Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.08.2020 | 08:30 Uhr