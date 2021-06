Stand: 09.06.2021 08:18 Uhr 27-Jähriger tot in Teich in Osterwald gefunden

Ein 27-Jähriger ist in einem Teich in Osterwald im Landkreis Hameln-Pyrmont tot aufgefunden worden. Laut Polizei fand der Eigentümer des Grundstücks am Dienstag die Leiche und rief die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt nun die Todesursache. Derzeit gehen die Beamten von einem Unfall aus. Der Mann galt seit Montagabend als vermisst.

