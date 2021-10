Stand: 26.10.2021 11:25 Uhr 27-Jähriger schwer verletzt: Polizei Hildesheim sucht Zeugen

Die Hildesheimer Polizei sucht nach mehreren jungen Männer, die einen 27-Jährigen schwer verletzt haben sollen. Der Mann war nachts in der Fußgängerzone mit der Gruppe von fünf bis sieben Männern in Streit geraten. Dabei soll er getreten und geschlagen worden sein. Der 27-Jährige wurde erheblich im Gesicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 16. Oktober in der Almsstraße - die Täter sind aber nach wie vor unbekannt. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen: Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (05121) 939 115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

