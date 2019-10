Stand: 13.10.2019 12:28 Uhr

Männer legen Bewusstlosen auf Bahngleise

Ein 27 Jahre alter Mann ist am späten Sonnabend in Hannover bewusstlos und schwer verletzt auf den Gleisen der Stadtbahn gefunden worden. Der Polizei zufolge hatten zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren den Verletzten dort abgelegt. Die beiden seien vorläufig festgenommen worden, gegen sie werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Männer waren zuvor gemeinsam auf einer Party

Der genaue Ablauf des Abends ist laut Polizei noch unklar. Nach derzeitigem Stand waren die drei Männer zunächst auf einer Feier in der Tiergartenstraße im Stadtteil Kirchrode. Dort seien sie in Streit geraten. Später habe es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, bei der der 27-Jährige am Kopf verletzt worden sei. Ob dies in der Wohnung oder bereits auf der Straße geschehen sei, ist laut Polizei Teil der Ermittlungen. Zudem werde untersucht, ob die Männer Alkohol oder Drogen genommen hatten. Der Bewusstlose wurde demnach später von Passanten auf den Gleisen entdeckt, die daraufhin die Polizei alarmierten. Der Fahrer einer herannahenden Stadtbahn sei daraufhin gewarnt worden, der Mann von den Beamten aus dem Gleisbett geholt worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Rekonstruktion des Abends helfen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 109 5555 entgegen.

