Stand: 12.08.2022 13:07 Uhr 27-Jährige Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Eine 27-Jährige ist bei einem Sturz mit ihrem Motorrad in Sibbesse (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. In einer Linkskurve habe sie am Donnerstagabend die Kontrolle über ihre Maschine verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde sie demnach schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Diekholzen kurz gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2022 | 13:30 Uhr