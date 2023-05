Stand: 07.05.2023 15:23 Uhr 26-Jähriger rastet bei Polizeieinsatz an der B6 in Holle aus

Die Hildesheimer Polizei hat am Samstagabend mehrere Anzeigen gegen einen 26-Jährigen aus Hannover gefertigt. Zunächst hatten Zeugen gegen 18 Uhr die Beamten alarmiert, weil der Mann eine Frau an der B6 in Höhe Holle infolge eines Streits körperlich angegriffen haben soll. Zwei Streifenwagenbesatzungen trennten daraufhin den 26-Jährigen und die 27 Jahre alte Frau. In der Folge benahm sich der Mann den Beamten gegenüber "fortlaufen aggressiv", wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten hätten daraufhin ihre Bodycams eingeschaltet. Der 26-Jährige sei aggressiv geblieben, habe die Beamten beleidigt und gefilmt - trotz der Aufforderung, dies zu unterlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2023 | 06:30 Uhr