Stand: 21.08.2022 10:01 Uhr 250.000 Euro Schaden nach Brand einer Scheune in Ahnsbeck

In Ahnsbeck (Landkreis Celle) ist am frühen Sonntagmorgen eine Scheune abgebrannt. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Den Angaben zufolge hatte zunächst ein Holzstapel unter dem Vordach der Scheune gebrannt. Die Flammen hätten sich dann schnell auf das Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. In der Scheune standen unter anderem eine Hebebühne, ein Auto und eine Hobelmaschine.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.08.2022 | 09:00 Uhr