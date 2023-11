Stand: 23.11.2023 08:39 Uhr 250 Millionen für Grundwasserschutz im Fuhrberger Feld

Die Gewinnung von Grundwasser im Fuhrberger Feld in der Region Hannover soll mit 250 Millionen Euro auch in Zeiten des Klimawandels gesichert werden. Dazu wollen der Energiedienstleister Enercity zusammen mit der Stadt Langenhagen und der Gemeinde Wedemark in den kommenden drei Jahrzehnten das Geld in Grundwasserschutzprojekte investieren. Unter anderem sollen Wälder umgebaut sowie Biotope erhalten und geschaffen werden.

