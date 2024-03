Stand: 09.03.2024 17:09 Uhr 25-Jähriger überquert Gleise und wird von Stadtbahn erfasst

In Hannover ist am Freitag ein 25-Jähriger von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe gegen 19.45 Uhr die Gleise an der Haltestelle "Leibniz-Universität" in der Nordstadt überqueren wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei kollidierte er mit einer von links kommenden und stadtauswärts fahrenden Stadtbahn. Der 25-Jährige habe vor dem Unfall das für ihn geltende Rotlicht möglicherweise missachtet, hieß es weiter. Unter Begleitung eines Notarztes kam der Schwerverletzte ins Krankenhaus. Der Fahrer der Stadtbahn blieb unverletzt, auch die Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

