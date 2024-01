25-Jähriger mit Messer attackiert: Mann aus Alfeld in U-Haft Stand: 02.01.2024 13:48 Uhr Ein 27-Jähriger aus Alfeld steht im Verdacht, an Silvester einen 25-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Laut Polizei sollen sich die beiden Männer gekannt haben.

Demnach sollen sich der Verdächtige und das Opfer gegen 14.30 Uhr in der Alfelder Scharnhornstraße getroffen haben. Dort soll der 27-Jährige mehrfach auf den Oberkörper des jüngeren Mannes eingestochen haben und dann geflohen sein. Anwohner alarmierten den Rettungsdienst und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr habe demzufolge nicht bestanden.

Tatverdächtiger meldete sich bei Polizei

Nach Angaben der Ermittler hat sich der Verdächtige im Laufe des Sonntags selbst bei der Polizei gestellt. Er wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten Fahnder demnach die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Am Montagnachmittag hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erlassen, seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min