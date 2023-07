Stand: 22.07.2023 09:03 Uhr 25-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

In der Gemeinde Söhlde im Landkreis Hildesheim ist am Freitagabend ein 25-Jähriger bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der Mann während der Fahrt abgelenkt gewesen, weshalb er mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 25-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt, konnte sich aber noch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Der Mann aus dem Landkreis Northeim wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden, es wurde abgeschleppt.

