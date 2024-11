25-Jähriger aus Hildesheim vermisst - Pass in Hannover aufgetaucht Stand: 06.11.2024 09:11 Uhr Von einem seit 22. Oktober in Hildesheim vermissten 25-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur. Allerdings ist in Hannover mitttlerweile sein Reisepass aufgetaucht.

Dies teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hatte ein Unbekannter den indonesischen Pass in einen Briefkasten im Ihme-Zentrum gesteckt. Auch habe sich herausgestellt, dass der Vermisste einen grau-schwarzen Rucksack trug, so die Polizei. Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise. Der Mann ist den Angaben zufolge 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und ist Brillenträger. Der Mann soll indonesischer Herkunft und erst seit Kurzem in Deutschland sein.

Polizei: Keine Hinweise auf Straftat

Welche Kleidung der Vermisste zuletzt trug, ist nicht bekannt. Die Polizei schließt eine Gefährdung nicht aus. Anhaltspunkte, dass der Vermisste Opfer einer Straftat geworden sein könnte, liegen laut den Ermittlern nicht vor. Möglich wäre, dass er sich in Hannover aufhält, so der Sprecher. Die Polizei hatte das Alter des Mannes zunächst mit 34 Jahren angegeben. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.11.2024 | 08:30 Uhr