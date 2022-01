Stand: 25.01.2022 12:10 Uhr 24-jährige MHH-Forscherin aus Hannover wird ausgezeichnet

Die 24-jährige Krebsforscherin Laura Hinze von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2022. Die Stiftung bezeichnete Hinzes Arbeiten am Dienstag als "herausragende Forschung". Die Ärztin habe einen bedeutenden Beitrag zum Verständnis der Signalübertragung in Krebszellen geleistet. Sie habe einen neuen Angriffspunkt für die Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie erschlossen und einen neuen Ansatz zur Behandlung von Darmkrebs und anderen Tumoren ableiten können. Der Nachwuchspreis wird am 14. März zusammen mit dem Paul Ehrlich-Hauptpreis in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

