Stand: 04.12.2021 08:42 Uhr 24-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt

In der Region Hannover ist am Freitag ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittag auf der Kreisstraße 141 zwischen Dollbergen und Eddesse nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Mutmaßlich wegen der starken Kräfte-Einwirkung sei der Sicherheitsgurt des Fahrers gerissen, hieß es. Der 24-Jährige wurde aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die K141 wurde für mehrere Stunden gesperrt.

