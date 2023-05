Stand: 28.05.2023 08:46 Uhr 24-Jähriger will Mann an Bahnhof über Geländer werfen

In Hannover ist ein Mann nach einem Angriff auf einen Passanten in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Bundespolizei zufolge hatte der 24 Jahre alte Mann am Samstagvormittag im Hauptbahnhof versucht, einen 23-Jährigen über ein Geländer mehrere Meter in die Tiefe zu schubsen. Demnach haben Zeugen den Angreifer gestoppt und am Boden festgehalten, bis die Polizei kam. In den Diensträumen der Bundespolizei habe der Festgenommene Widerstand geleistet und einen Beamten angespuckt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Opfer blieb unverletzt.

