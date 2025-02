24-Jähriger aus Maßregelvollzug in Wunstorf geflüchtet Stand: 26.02.2025 18:35 Uhr Die Polizei Hannover fahndet seit Dienstag nach einem 24 Jahre alten Mann, der nach einem Hofgang aus dem Maßregelvollzug in Wunstorf entwichen ist. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei eine umgehend eingeleitete Fahndung am Dienstag erfolglos geblieben. Bei der Suche nach dem 24-Jährigen sei auch der Polizeihubschrauber Phoenix zum Einsatz gekommen. Am Mittwoch sei mit Unterstützung eines Personenspürhundes nach dem Flüchtigen gefahndet worden. Auch dieser Einsatz habe nicht zum Auffinden des Gesuchten geführt.

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

24 Jahre, farbig

kräftige Statur, leichter Bauchansatz, Glatze

weiße Turnschuhe, graue Jogginghose

schwarzer Pullover mit rot-weißem Logo auf der Brust

schwarze, hüftlange Winterjacke

gebrochenes Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

