Stand: 19.05.2021 13:22 Uhr 23-Jähriger treibt in Bad Fallingbostel sein Unwesen

In Bad Fallingbostel (Heidekreis) hat am Dienstag ein 23-Jähriger Kinder belästigt, einen Jugendlichen verletzt und ist in eine Wohnung eingebrochen. Zunächst trieb er sich laut Polizei am Nachmittag auf einem Spielplatz herum, wo er sich vier 11- bis 13-jährigen Mädchen näherte und diese unsittlich berührte. Anschließend forderte er kurz darauf von einem 17-Jährigen dessen Geld und Handy, was er nicht bekam. Daraufhin verletzte er diesen leicht im Gesicht. Die Mädchen alarmierten währenddessen die Polizei. Auf der Flucht vor der eintreffenden Polizeistreife brach er durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus ein. Er durchsuchte die Wohnung und wechselte dort auch seine Kleidung. Im Haus wurde er von der zurückkehrenden Bewohnerin angetroffen und wurde dort von der Polizei schließlich festgenommen. Aus dem Polizeigewahrsam wurde er am Mittwochmorgen wieder entlassen. Den Mann erwarten nun wegen seiner Taten mehrere Strafanzeigen.

