Stand: 16.10.2023 09:05 Uhr 23-Jähriger fährt mit Sattelzug in Schlangenlinien auf A7

Die Autobahnpolizei hat am Freitagabend eine Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 7 bei Hildesheim beendet. Ein Zeuge hatte zuvor per Notruf mitgeteilt, dass ein Sattelzug in Schlangenlinien über mehrere Fahrstreifen auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Einer Funkstreifenbesatzung sei es anschließend gelungen, den Lkw in Höhe der Anschlussstelle Derneburg zum Stehen zu bringen. Bei der anschließenden Kontrolle sei bei dem 23-jährigen Fahrer ein Atemalkoholgehalt von 2,44 Promille gemessen worden. Dem Mann wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

