Stand: 17.11.2021 07:32 Uhr 22-Jähriger durch Stiche lebensgefährlich verletzt

Ein 22-Jähriger ist am Abend in der Nähe des Bahnhofs in Barsinghausen in der Region Hannover mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatten sich der 22-Jährige und ein 18-Jähriger zuvor gestritten. Dann soll der Jüngere ein Messer gezogen und den 22-Jährigen im Oberkörper schwer verletzt haben. Das Opfer konnte noch selbst den Notruf wählen. Der 18-Jährige flüchtete. Die beiden sollen sich nur flüchtig gekannt haben. Der Jüngere zog sich bei dem Streit Schnitte in der Hand zu. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Mithilfe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.11.2021 | 07:30 Uhr