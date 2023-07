Stand: 02.07.2023 09:43 Uhr 21-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Metallzaun und stirbt

Bei einem Unfall in Holle (Landkreis Hildesheim) ist am Samstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen habe der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Dann sei er gestürzt und gegen einen Metallzaun geprallt. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer (05063) 90 10 zu melden.

