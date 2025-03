Stand: 22.03.2025 14:17 Uhr 21-Jähriger kommt bei Autounfall am Ithpass ums Leben

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der Landstraße 425 bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln/Pyrmont) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 21-Jährige bei einem Überholvorgang auf dem sogenannten Ithpass zwischen Lauenstein nach Haus Harderode offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet laut Polizei ins Schleudern und prallte in eine Böschung. Ein 23-jähriger Mitfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Fahrer des Pkw wurde demnach von der Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert und später dann tot in einem angrenzenden Waldstück gefunden. Die Strecke war nach Polizeiangaben bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2025 | 10:00 Uhr