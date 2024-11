"20*C+M+B+25": Sternsinger besuchen Niedersächsischen Landtag Stand: 26.11.2024 14:35 Uhr Am 3. Januar 2025 ist es wieder so weit: Sternsinger aus dem Bistum Osnabrück werden den Niedersächsischen Landtag besuchen und den traditionellen Segen bringen.

Der Besuch beim Landtag markiert den Auftakt des Sternsingens in Niedersachsen. Kinder und Jugendliche, verkleidet als Heilige Drei Könige, ziehen von Tür zu Tür, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Dabei schreiben sie den Segen "20*C+M+B+25" an die Türen, was für "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) steht. Beim Besuch im Landtag stellen die Sternsinger auch das Motto der Aktion für das Jahr 2025 vor: "Erhebt eure Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte".

Motto der Sternsinger 2025: Für Kinderrechte

Im Jahr 2025 sammeln die Sternsinger Spenden für die Rechte von Kindern und für benachteiligte Kinder weltweit. Diese sollen dann Projekten aus Kenia und Kolumbien zugutekommen. "Denn 250 Millionen Kinder, vor allem Mädchen, gehen weltweit nicht zur Schule. 160 Millionen Kinder müssen arbeiten, rund die Hälfte unter ausbeuterischen Bedingungen. Wir müssen deshalb die Rechte von Kindern weltweit stärken und ihre Umsetzung weiter vorantreiben", heißt es von dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Die Aktion soll Kinder und Jugendliche außerdem dazu ermutigen, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen weltweit für die Achtung, den Schutz und die Umsetzung ihrer Rechte einzusetzen.

Heilige Drei Könige am 6. Januar: Über die Aktion Sternsinger

Das Sternsingen wird vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert. Jedes Jahr findet es rund um das kirchliche Dreikönigsfest am 6. Januar statt. Mit dieser Aktion sollen die Sternsinger nicht nur den Segen in die Häuser bringen, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe setzen.

