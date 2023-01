Stand: 15.01.2023 16:00 Uhr 200.000 Euro Schaden bei Brand in Bad Münder

Bei einem Feuer in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Samstagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte zunächst ein Wohnwagen, der in einem Carport stand. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Einfamilienhaus über. Rund 130 Feuerwehrleute verhinderten, dass das Haus bis auf die Grundmauern abbrannte. Durch das Löschwasser wurde das Gebäude allerdings massiv beschädigt. Es ist nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Zur Zeit des Brandes befanden sich keine Menschen in dem Haus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.01.2023 | 06:30 Uhr