Stand: 29.04.2022 09:33 Uhr 200.000 Euro Schaden: Wohnung in Hildesheim brennt aus

In Hildesheim hat am Donnerstagabend eine Wohnung gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen schon Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss. Das Feuer breitete sich dann auf weitere Räume aus, teilte die Feuerwehr. Die 77-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Wohnung kann bis auf Weiteres nicht bewohnt werden. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro, schätzt die Polizei.

