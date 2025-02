Stand: 21.02.2025 10:10 Uhr 20 jugendliche Fußballer liefern sich Massenschlägerei - mehre Verletzte

Bei einem Fußballturnier an der Oberschule Loccum (Landkreis Nienburg) ist es zwischen zwei Mannschaften zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Teams am Mittwochnachmittag in Streit geraten. Zwischen den etwa 20 Jugendlichen aus der Samtgemeinde Mittelweser und der Stadt Rehburg-Loccum kam es anschließend demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Grund sei ein Streit aufgrund des Turniers gewesen, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Beamten trafen neun Schüler an, die anderen seien geflüchtet. Drei Schüler wurden leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die Jugendlichen seien im Alter zwischen 14 und 16 gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Landfriedensbruchs.

