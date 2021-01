Stand: 30.01.2021 17:00 Uhr 20 Männer prügeln sich im Wald bei Uetze

Die Polizei ermittelt in der Region Hannover nach einer mutmaßlichen Massenschlägerei. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten sich am Mittag mindestens 20 Männer in einem Wald unweit des Dorfes Schwüblingsen in der Gemeinde Uetze geprügelt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um Fußball-Hooligans handelt, die sich zu der Schlägerei verabredet hatten. Über Verletzte und Festnahmen ist bisher nichts bekannt. Wegen des Einsatzes ist die Straße zwischen Schwüblingsen und Arpke noch gesperrt.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2021 | 17:00 Uhr