Stand: 02.06.2023 10:30 Uhr 20. Felgenfest mit Mittelaltermarkt und Radlergottesdiensten

Im Weserbergland wird am Sonntag das 20. Felgenfest gefeiert: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auf der zirka 50 Kilometer langen Veranstaltungsstrecke von Bodenwerder bis Rinteln mit dem Rad, auf Inlinern und auch zu Fuß unterwegs sein. Entlang des Weges an der Weser gibt es einen Bauern- und Mittelaltermarkt sowie Dorffeste, Radlergottesdienste und Musik-Acts. Die Straßen zwischen Bodenwerder und Rinteln sind am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr gesperrt. Extra für das Fest werden zudem die Bauarbeiten auf der B83 unterbrochen: Zwischen Emmern und Ohr ist die Bundesstraße an diesem Tag für Radler und Inliner befahrbar. Ab Montag gehen die Baustellenarbeiten weiter, allerdings nur noch mit kleineren Asphalt- und Radweg-Arbeiten. Am Freitag kommender Woche soll die B83 dann endgültig fertig und wieder frei sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad