Stand: 11.09.2023 16:00 Uhr 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein 19-Jähriger hat sich in Hannover eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei einen Streifenwagen beschädigt. Beamte wollten den Mann am Sonntag gegen 3 Uhr in der Südstadt kontrollieren, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß. Zunächst hielt er demnach an, doch als der Polizist auf der Beifahrerseite aussteigen wollte, rammte der 19-Jährige mit seinem Auto die Tür des Streifenwagens und fuhr Richtung Messeschnellweg davon. Von dort sei er auf der B65 Richtung Lehrte davon gerast. An der Anschlussstelle Anderten habe der 19-Jährige gewendet und sei entgegen der Fahrbahnrichtung weitergefahren. In einem Industriegebiet ließ der Mann das Auto stehen und flüchtete zu Fuß, wie es weiter hieß. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera machte ihn im Unterholz aus. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest, stellte seinen Führerschein sicher und ermittelt wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

