Stand: 22.12.2022 05:34 Uhr 1,8 Millionen Menschen besuchen Weihnachtsmarkt in Hannover

Zwei Tage vor Heiligabend endet in Hannover der Weihnachtsmarkt in der Altstadt. An den 32 Veranstaltungstagen kamen nach Angaben der Stadt mehr als 1,8 Millionen. Das sind etwas weniger als vor der Corona-Pandemie 2019, aber deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als strenge Auflagen für den Weihnachtsmarkt galten. Darüber freut sich Hannovers Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel: "Unser Weihnachtsmarkt hat nach dem 'Corona-Tal' nahtlos fast wieder zu alter Stärke zurückgefunden." Obwohl die Umsätze noch nicht das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie erreichen können, zeigt sich auch der der Schaustellerverband Hannover zufrieden. Während der Altstadtweihnachtsmarkt in Hannover am 22. Dezember endet, geht der Budenzauber in Celle, Hameln oder Hildesheim noch ein paar Tage länger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.12.2022 | 06:30 Uhr