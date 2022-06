Stand: 19.06.2022 12:44 Uhr 18-Jähriger von Messerstich lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag am Altwarmbüchener See in Isernhagen bei einem Streit lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann zuvor mit zwei 19 und 20 Jahre alten Männern in eine Auseinandersetzung geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei eskalierte der verbale Streit, als einer der Tatverdächtigen mit einer Glasflasche auf den 18-Jährigen einschlug. Kurz darauf wurde auf das Opfer eingestochen. Der 18-Jährige wurde nach Polizeiangaben noch in der Nacht notoperiert. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen seien vorläufig festgenommen worden. Es wurde ein Messer beschlagnahmt. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist nach Polizeiangaben offen. Gegen die beiden Verdächtigen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts ein.

