Stand: 16.02.2023 09:58 Uhr 18-Jähriger unternimmt Spritztour mit Blaulicht auf dem Dach

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) haben Zeugen der Polizei am Mittwochabend ein Auto gemeldet, das mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach unterwegs war. Im Zuge der Fahndung wurde ein 18-Jähriger gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle sei in seinem Wagen eine entsprechende Warnleuchte sichergestellt worden, "für dessen Verwendung er keine Berechtigung vorzeigen konnte", so die Polizei. Nach Angaben eines Sprechers besteht zudem der Verdacht, dass der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer genötigt hat. Zudem sei der 18-Jährige möglicherweise für eine "Verkehrskontrolle" in Delligsen (Landkreis Holzminden) verantwortlich, bei der ein Rollerfahrer gestoppt und kontrolliert worden war, hieß es. Die Alfelder Polizei sucht mögliche weitere Betroffenen und Zeugen der Blaulicht-Fahrt: Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05181) 9116-115 zu melden.

