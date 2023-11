Stand: 07.11.2023 17:55 Uhr 18-Jähriger aus Garbsen vermisst: Wer hat Joshua S. gesehen?

Der 18-jährige Joshua S. aus Garbsen-Berenbostel (Region Hannover) wird seit Montagabend vermisst. Die Polizei geht von einer akuten Eigengefährdung des 18-Jährigen aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Vermisste am Montagmittag noch mit einer Bekannten telefoniert haben. Zu diesem Zeitpunkt soll er sich am Bahnhof Karl-Wiechert-Allee in Hannover-Kleefeld befunden haben. Am Abend meldete ihn seine Mutter als vermisst. Der 18-Jährige ist laut Polizei etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat kurze, blonde Haare. Er trägt eine dunkelblaue Steppjacke, eine grüne Cargo-Hose und weiße "Crocs"-Schuhe. Obwohl der Vermisste Brillenträger ist, trug er zum Zeitpunkt des Verschwindens keine Brille. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Joshua S. geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05131) 701 45 15 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min