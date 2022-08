Stand: 20.08.2022 16:05 Uhr 18-Jähriger am Kröpcke in Hannover niedergestochen

In der Nacht zu Sonnabend ist ein 18-Jähriger in der Innenstadt von Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei hatte es in der Fußgängerzone am Kröpcke gegen Mitternacht eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen von jungen Erwachsenen gegeben. In deren Verlauf habe ein Mann aus einer fünfköpfigen Gruppe mit einem Messer auf den 18-Jährigen aus der anderen Gruppe eingestochen. Anschließend flüchteten sie. Später konnten fünf Männer, auf die die Zeugenbeschreibung passte, in einer Bahnstation festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.08.2022 | 07:00 Uhr