Urteil am Samstag im Betrugsprozess um 17 Millionen Euro Stand: 31.08.2023 10:47 Uhr In einem der größten Wirtschafts-Strafverfahren der vergangenen Jahre gegen drei Männer aus Hameln soll am Samstag das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft hat hohe Haftstrafen gefordert.

Zehn Jahre Gefängnis fordert die Anklage für einen der Männer, sechs beziehungsweise sieben Jahre für die anderen. Die Vorwürfe: Subventionsbetrug in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Urkundenfälschung von Mai 2010 bis November 2013. Außerdem sollen sie zwischen November 2016 und Januar 2019 mehrere Fälle von bandenmäßigem Betrug mit Urkundenfälschung begangen haben.

AUDIO: Prozess um Betrug in Millionenhöhe am Landgericht Hildesheim (23.02.2023) (2 Min) Prozess um Betrug in Millionenhöhe am Landgericht Hildesheim (23.02.2023) (2 Min)

Sechs Millionen Euro Fördergeld der NBank eingestrichen

Unter anderem haben die Angeklagten im Alter zwischen 38 und 57 Jahren laut Staatsanwaltschaft bei der staatlichen NBank Fördermittel für 49 neue Arbeitsplätze in Hameln kassiert. In Wahrheit seien keine Stellen geschaffen worden. Der Schaden: rund sechs Millionen Euro.

Nicht vorhandene Server verkauft - für elf Millionen Euro

In einem zweiten Komplex, über den verhandelt wird, geht es um knapp elf Millionen Euro: Die Männer sollen Server an Leasinggesellschaften verkauft haben - diese Server besaßen sie allerdings gar nicht. Das Unternehmen der Angeklagten strich damit fast elf Millionen Euro ein, so der Vorwurf.

Urteil ausnahmsweise am Wochenende

Dass das Urteil am Samstag verkündet wird, hänge mit terminlichen Schwierigkeiten in dem äußerst komplexen Fall mit drei Angeklagten zusammen, sagte ein Gerichtssprecher NDR Niedersachsen. Um gesetzlich vorgegebene Fristen einzuhalten, habe man sich ausnahmsweise für den Termin am Wochenende entschieden.

Das Verfahren gegen einen ursprünglich ebenfalls angeklagten 82-Jährigen wurde wegen gesundheitlicher Probleme des Mannes abgetrennt und soll später verhandelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2023 | 06:30 Uhr