Stand: 29.01.2025 11:45 Uhr 17-Jähriger flüchtet in Hildesheim mit Tempo 200 vor der Polizei

Ein 17-Jähriger soll sich am späten Freitagabend mit mehreren Streifenwagen eine wilde Verfolgungsfahrt geliefert haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten Beamte in Hildesheim einen Wagen kontrollieren, dessen Fahrer die Flucht ergriff. Der junge Mann habe mehrere rote Ampeln ignoriert und sei teilweise mit Tempo 200 in Richtung Hohenhameln im Landkreis Peine gerast. Zwischenzeitlich musste die Polizei die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen, um Unbeteiligte nicht zu gefährden, wie es hieß. Später habe man den Fluchtwagen nach einem Unfall in Hohenhameln gefunden. In der Nähe sei der 17-Jährige angetroffen worden. Laut Polizei besitzt der Jugendliche keinen Führerschein. Gegen ihn wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

