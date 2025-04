Stand: 22.04.2025 19:24 Uhr 17 Autos in Hildesheim zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise

In Hildesheim haben Unbekannte vor den Osterfeiertagen mindestens 17 geparkte Autos zerkratzt. Die Fahrzeuge standen laut Polizei allesamt im Stadtteil Himmelsthür. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, ereigneten sich die Taten bereits Mitte vergangener Woche - meist in den Nacht- und Morgenstunden. Betroffen seien Autos verschiedener Hersteller, hieß es. Der entstandene Schaden lasse sich noch nicht genau beziffern. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Weitere Informationen 280 Autos in Göttingen zerkratzt? Weitere Anklagen gegen Verdächtigen Der 41-Jährige soll zudem Feuer in einem Wohnkomplex gelegt und Hakenkreuze auf mehrere Wände gesprüht haben. mehr

