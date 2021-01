Stand: 18.01.2021 12:14 Uhr 163 Taten: Ex-Pastor wegen Betrugs in Hildesheim vor Gericht

Ein früherer evangelischer Pastor muss sich am Mittwoch wegen Betrugs und Urkundenfälschung in 163 Fällen vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der 61 Jahre alte Angeklagte war Pastor in Eime bei Hildesheim und Vorstandsmitglied des Kirchenverbandes. Zwischen 2012 und 2016 soll er gefälschte oder fingierte Quittungen und Rechnungen beim Kirchenamt Hildesheim eingereicht haben, um sich dadurch eine dauerhafte zusätzliche Einnahmequelle zu verschaffen. Auf diese Weise hat er laut Gericht mehr als 52.000 Euro erlangt. Dem früheren Pastor, der von der Landeskirche Hannover suspendiert worden ist, droht eine mehrjährige Haft: Für den Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit gewerbsmäßiger Urkundenfälschung sieht das Gesetz je Einzeltat eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Das Gericht hat 17 Verhandlungstage angesetzt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.01.2021 | 13:30 Uhr