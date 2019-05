Stand: 11.05.2019 17:17 Uhr

1.600 Menschen demonstrieren gegen Polizeigesetz

Zum dritten Mal sind am Sonnabend in Hannover Gegner des geplanten neuen niedersächsischen Polizeigesetzes auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 1.600 Menschen an dem Demonstrationszug durch die hannoversche Innenstadt. Zu der Demo hatte das Bündnis #noNPOG aufgerufen, das sich aus rund 140 Initiativen aus ganz Niedersachsen zusammensetzt, unter ihnen Parteien, Gewerkschaften, Fußballfans und Flüchtlingsorganisationen. Die Demo verlief laut Polizei weitgehend störungsfrei. Die Demonstranten wollten kurz vor der Abstimmung über das Gesetz am kommenden Dienstag im Niedersächsischen Landtag an das Gewissen der Abgeordneten appellieren.

Hannover: Dritte Demo gegen neues Polizeigesetz









Gegner fürchten Eingriffe in Grundrechte

Die Abgeordneten sollten "bei der Abstimmung nicht unter Fraktionszwang handeln, sondern sich für die Freiheit der Menschen in Niedersachsen einsetzen", sagte eine Sprecherin des Bündnisses im Vorfeld der Demo. Die Gegner sehen in der geplanten Reform des Gesetzes einen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte und warnen vor Polizei-Willkür. Die Landesvorsitzende der Grünen, Anne Kura, kritisierte im Vorfeld der Demo, dass polizeiliche Befugnisse massiv ausgeweitet werden würden. Als Beispiel nannte sie anlasslose Massenkontrollen von Fahrzeugen, Body-Cams und 35 Tage Präventivhaft.

Birkner: Einzelne Punkte des Polizeigesetzes verfassungswidrig NDR Info - 11.05.2019 06:20 Uhr Autor/in: Methler, Regina Der niedersächsische FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kritisiert insbesondere die geplante Präventivhaft von 35 Tagen.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Opposition strebt Verfassungsklage an

Die Gesetzesreform ist ein zentrales Ziel der rot-schwarzen Koalition im Land. FDP und Grüne kündigten bereits an, das Gesetz mithilfe einer Normenkontrolle gerichtlich überprüfen zu lassen, sollte es am Dienstag den Landtag passieren. Um dies beim Staatsgerichtshof in Bückeburg beantragen zu können, braucht sie aber die Unterstützung von einem Fünftel der Landtagsabgeordneten - und damit auch Stimmen aus den Reihen der SPD oder der CDU.

Weitere Informationen Strittiges Polizeigesetz: Opposition will klagen FDP und Grüne im Landtag drohen mit einer Verfassungsklage, sollte das umstrittene neue Polizeigesetz verabschiedet werden. Dafür brauchen sie jedoch Stimmen von SPD und CDU. (03.05.2019) mehr Polizeigesetz: Trotz Bedenken Abstimmung im Mai Der Innenausschuss hat am Donnerstag zum letzten Mal über das neue niedersächsische Polizeigesetz beraten. Noch immer gibt es Bedenken, doch noch im Mai soll abgestimmt werden. (02.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.05.2019 | 16:00 Uhr