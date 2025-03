Stand: 20.03.2025 12:57 Uhr 1.600 Cannabispflanzen: Illegale Plantagen bei Razzia gefunden

Bei Razzien in der Region Hannover und in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) hat die Polizei am Mittwoch mehr als 1.500 Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Der Betreiber der illegalen Plantagen soll ein 56-jähriger Mann aus dem Raum Hannover zusammen mit einer vierköpfigen Familie sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 56-Jährige soll der Kopf der Bande sein. Wie die "Goslarsche Zeitung" berichtete, wurde er schon einmal für den Betrieb einer Cannabisplantage verurteilt. Er wird laut Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Razzia in Clausthal (Landkreis Goslar) fanden die Beamten eine illegale Plantage mit mehr als 1.000 Pflanzen in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus. In Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) seien 600 Pflanzen gefunden worden und in Springe (Region Hannover) eine nicht mehr aktive Plantage. Außerdem sei ein Objekt in Ronnenberg (Region Hannover) durchsucht worden, so die Staatsanwaltschaft.

