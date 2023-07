Stand: 06.07.2023 08:06 Uhr 16 Tonnen Kokain geschmuggelt: Zwei Bandenmitglieder vor Gericht

Im Zusammenhang mit dem Rekordfund von 16 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen im Januar 2021 müssen sich in Hannover von Donnerstagmittag an zwei Männer vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen Mitglieder der Bande gewesen sein, die den Schmuggel der Drogen mit einem Marktwert von fast 450 Millionen Euro aus Südamerika organisiert hat. Den beiden Männern werde "bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vorgeworfen, so das Landgericht Hannover. Der Hauptangeklagte soll für die Informations- und Computertechnik zuständig gewesen sein. Der Mitangeklagte ist Geschäftsführer einer Transportfirma: Er soll unter anderem für die Einstellung der Lkw-Fahrer und die geplante Abholung des Kokains vom Hamburger Hafen verantwortlich gewesen sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.07.2023 | 08:30 Uhr