16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Meißendorf (Landkreis Celle) haben sich in der Nacht zu Dienstag Jugendliche eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Behörden mitteilen, wollten Beamte um kurz nach Mitternacht ein Auto in Bergen kontrollieren. Der Fahrer gab allerdings Gas und flüchtete über die Panzerringstraße gen Meißendorf. Erst dort konnte der Wagen gestoppt werden. Der Beifahrer flüchtete zu Fuß, doch der Autofahrer konnte gefasst werden: Es handelt sich um einen 16 Jahre alten Jugendlichen, der mit seinem jüngeren Bruder eine Spritztour im Auto eines Verwandten gemacht hatte. Gegen beide wird nun ermittelt.

