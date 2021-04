Stand: 05.04.2021 13:15 Uhr 16-Jährige seit zwei Wochen vermisst: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Celle fahndet weiter nach der vermissten 16-jährigen Isabella. Die Beamten befürchten, dass die Jugendliche einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Das Mädchen verließ laut einer Sprecherin am Vormittag des 22. März vermutlich zwischen 11.15 und 12.30 Uhr ihr Elternhaus. Zuvor hatte sie in ihrem Zimmer Homeschooling gemacht. Gegen Mittag bemerkte Isabellas Bruder, dass seine Schwester nicht mehr da war. Sie hatte den Angaben zufolge untypischerweise weder Haustürschlüssel noch Geldbörse oder Handy mitgenommen. Als die Gymnasiastin auch nach mehreren Stunden nicht zurückkehrte, schalteten die besorgten Eltern noch am gleichen Tag die Polizei ein.

Soko befürchtet Gewaltverbrechen

Die Ermittler der eigens eingerichteten Sonderkommission (Soko) vermuten, dass Isabella aufgrund eines vorherigen Kontakts oder auch einer Verabredung freiwillig das Haus verlassen hat. Es gebe keinen Grund für die Annahme, dass die 16-Jährige weggelaufen sein könnte oder sich etwas habe antun wollen. Aus diesem Grund halten die Beamten ein Verbrechen für wahrscheinlich.

Ermittler haben viele Fragen

Die Soko hofft im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung auf Unterstützung der Bevölkerung. Folgende Fragen stehen laut Polizei dabei im Fokus:

Wer hat sich am 22. März vormittags/mittags im Bereich der Straße "Am Holzhof/Ungerstraße" und Umgebung aufgehalten?

Wer hat in diesem Zeitraum den Bauhof (Am Holzhof 48) aufgesucht?

Wer hat dort Beobachtungen gemacht? Relevant sind hierbei auch vermeintlich unwichtige "Alltagsbeobachtungen" zu Personen und Fahrzeugen.

Wer hat Isabella auch in den Wochen vor ihrem Verschwinden draußen gesehen?

Wer hatte über das Internet Kontakt zu Isabella (zum Beispiel soziale Netzwerke, Foren oder Chats)?

Wer kann Angaben dazu machen, welche Internetdienste Isabella genutzt hat?

Wer hatte Kontakt zu Isabella über Telefon oder Messengerdienste?

Wer hatte in der Vergangenheit oder aktuell Kontakt zu Isabella und wurde bislang noch nicht von der Polizei kontaktiert?

Wer kann Hinweise zu solchen Kontakten geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05141) 27 71 11 zu melden. Außerdem nehmen die Beamten per E-Mail hinweise entgegen. Die Adresse: sokoisabella@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

