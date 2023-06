Stand: 13.08.2015 15:12 Uhr 150 Jahre alte Wasserräder werden saniert

Sie war der ganze Stolz von König Georg I. - die 35 Meter hohe Fontäne in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Doch die Versorgung der zahlreichen Wasserspiele und der Fontäne im Großen Garten hatte die Verantwortlichen zuvor vor große Herausforderungen gestellt. Ende des 17. Jahrhunderts kam Gottfried Wilhelm Leibniz dann auf die Idee, die Leine aufzustauen, eine Verbindung zum Garten zu bauen und den Fall des Flusses für ein Wasserhebewerk zu nutzen. Auf diese Weise könnte Wasser in den Garten gepumpt werden. Knapp 20 Jahre später entstand so die Wasserkunst an der Leine. Mehrfach ist das Werk seitdem ergänzt und saniert worden - die fast 150 Jahre alten "neuen" Wasserräder und Pumpen der Wasserkunst sind ein technisches Denkmal - jetzt wird es erneut aufpoliert.

Auch Fassade soll ursprüngliches Erscheinungsbild zurückbekommen

Für die Sanierungsarbeiten der Wasserkunst wurde das Gebäude trockengelegt und die hölzernen Schaufeln und Schutzwände der großen Wasserräder abmontiert. Sie müssen erneuert werden; auch die Räder selbst werden restauriert. Außerdem bekommt das Werk eine neue Schotte zum Regulieren des ein- und ausströmenden Wassers und die Fassade soll ihr historisches Erscheinungsbild zurückerhalten; dafür muss der weiße Anstrich entfernt werden.

Wieder für Besucher zu besichtigen

Die Wasserkunst dient bis heute der Regulierung des Wasserstands der den Großen Garten umgebenden Graft. Ziel der Sanierung ist es, das Gebäude mit seiner Pumptechnik als historisches Technikdenkmal zu erhalten. Rund 3,5 Millionen Euro werden die Arbeiten voraussichtlich kosten. Im Frühjahr 2017 soll die Wasserkunst dann in neuem Glanz erstrahlen, wie früher pumpen können und für Gäste zu besichtigen sein.

