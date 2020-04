Stand: 23.04.2020 19:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

15-Jähriger getötet: Verdächtiger gesteht

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Celle hat der mutmaßliche Täter gestanden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Beschuldigte habe ausgesagt, nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes vermehrt Drogen genommen zu haben. Als Folge davon habe er sich zunehmend bedroht und verfolgt gefühlt - so auch in dem Moment, als er den Jugendlichen mit einem Messer angriff. Die Staatsanwaltschaft will den Mann psychiatrisch und toxikologisch begutachten lassen.

Videos 00:45 Niedersachsen 18.00 Innenausschuss zu tödlichem Angriff in Celle Niedersachsen 18.00 Nach dem tödlichen Angriff auf einen 15-Jährigen in Celle wurde im Innenausschuss über den Fall unterrichtet. Die Grünen hatten nach einer rechtsradikalen Gesinnung des Täters gefragt. Video (00:45 min)

Tatverdächtiger streitet rechtsextremes Motiv ab

Der mutmaßliche Täter habe das Opfer nicht gekannt. Ein ausländerfeindliches oder rechtsextremes Motiv bestreite er, teilte die Behörde weiter mit. Ermittler hatten bereits vorher nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte für eine rassistische Tat gesehen - aus Sicht jesidischer Vereine und Gruppierungen wie dem Netzwerk "Südheide gegen Rechtsextremismus" wurde diesem möglichen Motiv nicht ausreichend nachgegangen. Das Opfer war jesidischer Kurde und stammte aus dem Irak, der Tatverdächtige ist Deutscher.

Plötzlich attackiert

Am Abend des 7. April war der 15-Jährige mit dem Rad auf der Bahnhofstraße gefahren. Zeugen zufolge hatte sich der 29-Jährige in einem Hauseingang aufgehalten und griff den Jugendlichen dann plötzlich an. Der Junge war mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

