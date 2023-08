Stand: 29.08.2023 17:31 Uhr 15-Jähriger aus Gehrden vermisst

Der 15 Jahre alte Maximilian L. aus Gehrden (Region Hannover) wird vermisst. Er wurde zuletzt am Montag gegen 7.25 Uhr gesehen, als er zur Schule wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort sei er nie angekommen. Eine erste Fahndung brachte laut Polizei keinen Erfolg. Maximilian ist den Angaben zufolge etwa 1,65 Meter groß und hager. Er hat kurzes dunkelblondes Haar, trägt eine Brille, blaue Jeans, eine schwarze Steppjacke der Marke Jack Wolfskin und schwarze Turnschuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack und einen blauen Beutel bei sich. Außerdem hatte er sein Fahrrad der Marke Winora in weißer und oranger Farbe dabei. Womöglich sei er mit Bus oder Bahn unterwegs. Maximilian wirke jünger als 15 Jahre. Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nimmt die Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 95 17 115 entgegen sowie jede andere Polizeidienststelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min