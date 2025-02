Stand: 20.02.2025 13:29 Uhr 15-Jährige aus Hannover seit mehr als einer Woche vermisst

Die 15-jährige Melia S. aus dem Stadtteil Vahrenheide in Hannover wird weiterhin vermisst. Das teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Die Jugendliche wurde laut Polizei zuletzt am frühen Morgen des 12. Februar bei sich zu Hause gesehen. In der Schule tauchte sie an dem Tag jedoch nicht auf. Ihre Mutter meldete die Tochter daraufhin bei der Polizei als vermisst. Die Beamten haben den Angaben zufolge das Umfeld der Jugendlichen sowie weitere mögliche Aufenthaltsorte von Melia S. abgesucht, jedoch bislang ohne Erfolg. Daher sucht die Polizei mit einem Foto und einer Personenbeschreibung nach der jungen Frau: Melia S. ist circa 1,70 Meter groß und hat schulterlange blonde Haare. Möglicherweise trägt sie weiße Turnschuhe, eine grüne Jogginghose mit drei weißen Streifen und eine schwarze Daunenjacke. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 Hinweise entgegen.

