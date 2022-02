Stand: 16.02.2022 07:29 Uhr 140.000 Euro Schaden: Fachwerkhaus in Celle abgebrannt

Bei einem Feuer in Celle ist am späten Dienstagabend ein unbewohntes Fachwerkhaus völlig zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 140.000 Euro. Zeugen hatten die Feuerwehr gerufen, weil Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses an der B214 in Altencelle schlugen. Laut Feuerwehr waren Teile des Gebäudes bereits eingestürzt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Rund 100 Helfer rückten zu dem Brand aus, darunter Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Bis das Feuer gelöscht war, sperrte die Polizei die B214 komplett ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

VIDEO: Rund 140.000 Euro Schaden: Fachwerkhaus ausgebrannt in Celle (1 Min)

