14-Jähriger in Wunstorf getötet: Mordprozess gestartet Stand: 10.07.2023 11:38 Uhr In Hannover hat am Montag der Mordprozess gegen einen 14-Jährigen begonnen. Er soll im Januar in Wunstorf einen gleichaltrigen Mitschüler getötet haben. Ein Fall, der die ganze Stadt hart getroffen hatte.

Schwer zu begreifen ist die Tat insbesondere für Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie für die Eltern des getöteten Jungen. Das Opfer und der mutmaßliche Täter gingen in verschiedene achte Klassen an derselben Integrierten Gesamtschule in Wunstorf. Das Geschehene sei "für die gesamte Schulgemeinschaft an Unfassbarkeit nicht zu übertreffen", sagte Direktorin Elke Helma Rothämel im Mai.

VIDEO: Getöteter 14-Jähriger: Trauer und Entsetzen an der Schule (26.01.2023) (1 Min)

14-Jähriger soll Gleichaltrigen erschlagen haben

Der Jugendliche soll seinen Mitschüler gefesselt und dann mit Steinen erschlagen haben. Warum, ist unklar. Die beiden hatten sich am 24. Januar dieses Jahres getroffen - und einer von ihnen kehrte nach der Verabredung nicht nach Hause zurück. Sein Vater meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Im Zuge der Suche soll der andere Achtklässler der Polizei gestanden haben, dass er seinen Mitschüler getötet und versteckt habe. Die Leiche des 14-Jährigen wurde auf einem Brachgelände gefunden. Bei der Obduktion wurde stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt.

Eltern zeigen, dass sie Familie des Angeklagten nicht verurteilen

Die Eltern des Opfers "wollen verstehen, ohne dass sie es verstehen können", sagte Rothämel und erinnerte daran, dass zugleich auch die Familie des mutmaßlichen Täters ihren Sohn verloren habe, wie sie ihn kannte. Das sehen offenbar auch die Eltern des Opfers so. Sie machten "sichtbar deutlich", dass sie die Eltern des Angeklagten nicht verurteilten, berichtete Rothämel.

Videos 1 Min 14-Jähriger in Wunstorf getötet: Mitschüler wird Mord vorgeworfen Der ebenfalls 14-jährige Tatverdächtige soll zudem in zwölf Fällen Erpresserbriefe in der Nachbarschaft verteilt haben. (03.05.2023) 1 Min

Eltern des Opfers hoffen auf Wandel des Tatverdächtigen

Die Eltern des Opfers hoffen im Verlauf des Verfahrens auf Antworten zum Motiv des mutmaßlichen Täters. In aller Regel sei das die zentrale Frage für Hinterbliebene, sagte der Anwalt der Eltern, Steffen Hörning. Oft würden Angehörige aber enttäuscht aus solch einem Prozess gehen. Einen konkreten Wunsch nach einer bestimmten Strafe hätten die Eltern nicht. Sie hätten die große Hoffnung, dass im möglichen Strafvollzug ein Wandel beim Angeklagten einsetze und "sich solche Dinge nicht wiederholen werden", so der Anwalt.

Schulleiterin: Keine Hinweise, die auf mutmaßliche Tat hindeuteten

Der mutmaßliche Täter schweigt bislang zu den Vorwürfen. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen wurde der Junge an der Schule als sehr still und ungewöhnlich zurückhaltend wahrgenommen. "Er war immer sehr in sich zurückgezogen", sagte auch die Schulleiterin, "aber er hatte auch Ideen, er war einfallsreich." Rothämel beschreibt den 14-Jährigen als klugen Schüler. "In der letzten Zeit ist er zunehmend unordentlich geworden, aber es gab für uns keine Hinweise, die auch nur annähernd auf das hingedeutet hätten, was er dann mutmaßlich getan hat."

Angeklagter soll Nachbarn gedroht haben, ihren Kindern etwas anzutun

Andererseits soll der Jugendliche schon vor dem Tod seines Mitschülers straffällig geworden sein. Ihm wird vorgeworfen, Erpresserbriefe in die Briefkästen von Nachbarn geworfen zu haben. In diesen sollen die Empfänger aufgefordert worden sein, Geldbeträge zu deponieren. Andernfalls - soll der Absender gedroht haben - werde er ihre Häuser in die Luft sprengen und ihren Kindern etwas antun.

Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen

Das Landgericht Hannover äußert sich in diesem außergewöhnlichen Fall erst einmal nicht zum Prozess. Angesichts des Alters der Beteiligten ist die Schutzbedürftigkeit besonders groß. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis zu einem Urteil werde es keine Informationen geben, heißt es vom Pressesprecher. Nach dem Jugendstrafrecht können die mutmaßlichen Taten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.07.2023 | 08:00 Uhr