Stand: 06.04.2023 20:02 Uhr 14-Jährige aus Barsinghausen vermisst: Polizei veröffentlicht Foto

Seit Mittwochabend wird eine 14-Jährige aus Barsinghausen (Region Hannover) vermisst. Die Polizei sucht nach ihr und hat dazu ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, hatte die 14-Jährige am Mittwochabend unbemerkt das Elternhaus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Eine Suchaktion mit Polizeihunden am Donnerstag verlief erfolglos. Die Jugendliche ist nach der Beschreibung der Polizei 1,56 Meter groß und sehr schlank. Sie hat lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich mit einem roten Kapuzenpullover, einer weißen Jogginghose der Marke Nike sowie weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Auffällig sind die verschiedenfarbigen Augen der Vermissten. Hinweise zum Verbleib der 14-Jährigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05105) 523-0 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.04.2023 | 15:00 Uhr