Stand: 27.12.2022 15:08 Uhr 13-jähriges Mädchen aus Seelze wohlbehalten angetroffen

Die seit Sonntagabend vermisste Vavara A. ist wieder da. Ihr Vater traf sie nach Polizeiangaben wohlbehalten in der Innenstadt von Hannover an. Die 13-Jährige hatte am ersten Weihnachtstag die Wohnung ihrer Familie in Seelze-Letter verlassen. Der Vater hatte seine Tochter am zweiten Weihnachtstag als vermisst gemeldet. Die Polizei bedankte sich bei allen Helfenden für die Unterstützung.

